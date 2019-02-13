Döviz kurları

Döviz kurları13 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2590
|5,2600
|5,2550
|5,2560
|Avro
|5,9420
|5,9430
|5,9350
|5,9360
|Sterlin
|6,7580
|6,7920
|6,7520
|6,7860
|İsviçre Frangı
|5,1990
|5,2250
|5,2030
|5,2290
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2400
|5,2900
|5,2350
|5,2850
|Avro
|5,9100
|5,9700
|5,9050
|5,9650
|Sterlin
|6,6970
|6,8430
|6,7020
|6,8540
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