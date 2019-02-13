Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2590 5,2600 5,2550 5,2560 Avro 5,9420 5,9430 5,9350 5,9360 Sterlin 6,7580 6,7920 6,7520 6,7860 İsviçre Frangı 5,1990 5,2250 5,2030 5,2290 ANKARA ABD Doları 5,2400 5,2900 5,2350 5,2850 Avro 5,9100 5,9700 5,9050 5,9650 Sterlin 6,6970 6,8430 6,7020 6,8540



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