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Döviz kurları

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,25905,26005,25505,2560
Avro5,94205,94305,93505,9360
Sterlin6,75806,79206,75206,7860
İsviçre Frangı5,19905,22505,20305,2290
ANKARA
ABD Doları5,24005,29005,23505,2850
Avro5,91005,97005,90505,9650
Sterlin6,69706,84306,70206,8540

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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