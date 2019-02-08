Döviz kurları

Döviz kurları08 Şubat 2019 Cuma 17:16
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2520
|5,2530
|5,2450
|5,2460
|Avro
|5,9630
|5,9640
|5,9540
|5,9550
|Sterlin
|6,7880
|6,8220
|6,7730
|6,8070
|İsviçre Frangı
|5,2290
|5,2560
|5,2180
|5,2440
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2350
|5,2850
|5,2200
|5,2700
|Avro
|5,9300
|5,9900
|5,9150
|5,9750
|Sterlin
|6,6970
|6,8480
|6,7110
|6,8510
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