Döviz kurları piyasaya nasıl başladı? İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2170 5,2180 Avro 5,9680 5,9690 Sterlin 6,7880 6,8220 ANKARA ABD Doları 5,1950 5,2450 Avro 5,9350 5,9950 Sterlin 6,7170 6,8580

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