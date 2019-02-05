Döviz kurları piyasaya nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
05 Şubat 2019 Salı 09:36
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2170
5,2180
Avro
5,9680
5,9690
Sterlin
6,7880
6,8220
ANKARA
ABD Doları
5,1950
5,2450
Avro
5,9350
5,9950
Sterlin
6,7170
6,8580
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