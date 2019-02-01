Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABDDoları
5,2130
5,2140
Avro
5,9680
5,9690
Sterlin
6,8130
6,8460
ANKARA
ABDDoları
5,1850
5,2350
Avro
5,9200
5,9800
Sterlin
6,7240
6,8820
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