Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABDDoları 5,2130 5,2140 Avro 5,9680 5,9690 Sterlin 6,8130 6,8460 ANKARA ABDDoları 5,1850 5,2350 Avro 5,9200 5,9800 Sterlin 6,7240 6,8820



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