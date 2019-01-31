Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2810 5,2820 5,1750 5,1760 Avro 6,0360 6,0370 5,9620 5,9630 Sterlin 6,8820 6,9160 6,7780 6,8120 İsviçre Frangı 5,2700 5,2960 5,2020 5,2280 ANKARA ABD Doları 5,2550 5,3050 5,1500 5,2200 Avro 6,000 6,0600 5,9250 5,9850 Sterlin 6,8080 6,9620 6,7230 6,8690







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