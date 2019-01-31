Döviz kurları

Döviz kurları31 Ocak 2019 Perşembe 17:08
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2810
|5,2820
|5,1750
|5,1760
|Avro
|6,0360
|6,0370
|5,9620
|5,9630
|Sterlin
|6,8820
|6,9160
|6,7780
|6,8120
|İsviçre Frangı
|5,2700
|5,2960
|5,2020
|5,2280
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2550
|5,3050
|5,1500
|5,2200
|Avro
|6,000
|6,0600
|5,9250
|5,9850
|Sterlin
|6,8080
|6,9620
|6,7230
|6,8690
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