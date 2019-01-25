Döviz kurları

Döviz kurları25 Ocak 2019 Cuma 17:36
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2690
|5,2700
|5,2810
|5,2820
|Avro
|5,9870
|5,9880
|6,0070
|6,0080
|Sterlin
|6,8600
|6,8940
|6,9010
|6,9360
|İsviçre Frangı
|5,2850
|5,3110
|5,2870
|5,3130
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2600
|5,3100
|5,2550
|5,3050
|Avro
|5,9500
|6,0100
|5,9550
|6,0150
|Sterlin
|6,7950
|6,9370
|6,8500
|6,9800
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