Döviz kurları

Döviz kurları24 Ocak 2019 Perşembe 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3110
|5,3120
|5,2690
|5,2700
|Avro
|6,0350
|6,0360
|5,9870
|5,9880
|Sterlin
|6,9090
|6,9440
|6,8600
|6,8940
|İsviçre Frangı
|5,3110
|5,3370
|5,2850
|5,3110
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2950
|5,3450
|5,2600
|5,3100
|Avro
|6,0050
|6,0650
|5,9500
|6,0100
|Sterlin
|6,8270
|6,9930
|6,7950
|6,9370
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