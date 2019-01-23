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Döviz kurları

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞ
ABD Doları5,34405,3450
Avro6,07306,0740
Sterlin6,89206,9200
ANKARA
ABD Doları5,32005,3800
Avro6,04006,1100
Sterlin6,84106,9890

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:37
  1. Dolar/TL
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