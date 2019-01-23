Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,3440
5,3450
Avro
6,0730
6,0740
Sterlin
6,8920
6,9200
ANKARA
ABD Doları
5,3200
5,3800
Avro
6,0400
6,1100
Sterlin
6,8410
6,9890
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