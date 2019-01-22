Döviz kurları

Döviz kurları22 Ocak 2019 Salı 17:29
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3350
|5,3360
|5,3480
|5,3490
|Avro
|6,0650
|6,0660
|6,0700
|6,0710
|Sterlin
|6,8460
|6,8820
|6,8960
|6,9300
|İsviçre Frangı
|5,3340
|5,3610
|5,3480
|5,3750
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3100
|5,3700
|5,3250
|5,3850
|Avro
|6,0300
|6,1000
|6,0400
|6,1100
|Sterlin
|6,7830
|6,9240
|6,8300
|6,9880
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