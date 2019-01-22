Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3350 5,3360 5,3480 5,3490 Avro 6,0650 6,0660 6,0700 6,0710 Sterlin 6,8460 6,8820 6,8960 6,9300 İsviçre Frangı 5,3340 5,3610 5,3480 5,3750 ANKARA ABD Doları 5,3100 5,3700 5,3250 5,3850 Avro 6,0300 6,1000 6,0400 6,1100 Sterlin 6,7830 6,9240 6,8300 6,9880



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