Döviz kurları

Döviz kurları21 Ocak 2019 Pazartesi 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3560
|5,3570
|5,3350
|5,3360
|Avro
|6,1050
|6,1060
|6,0650
|6,0660
|Sterlin
|6,9100
|6,9450
|6,8460
|6,8820
|İsviçre Frangı
|5,3740
|5,4010
|5,3340
|5,3610
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3300
|5,3900
|5,3100
|5,3700
|Avro
|6,0750
|6,1450
|6,0300
|6,1000
|Sterlin
|6,8530
|6,9950
|6,7830
|6,9240
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