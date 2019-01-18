Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3740 5,3750 5,3560 5,3570 Avro 6,1350 6,1360 6,1050 6,1060 Sterlin 6,9250 6,9600 6,9100 6,9450 İsviçre Frangı 5,3990 5,4270 5,3740 5,4010 ANKARA ABD Doları 5,3600 5,4200 5,3300 5,3900 Avro 6,0950 6,1650 6,0750 6,1450 Sterlin 6,8640 7,0170 6,8530 6,9950



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