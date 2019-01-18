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Döviz kurları

18 Ocak 2019 Cuma 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,37405,37505,35605,3570
Avro6,13506,13606,10506,1060
Sterlin6,92506,96006,91006,9450
İsviçre Frangı5,39905,42705,37405,4010
ANKARA
ABD Doları5,36005,42005,33005,3900
Avro6,09506,16506,07506,1450
Sterlin6,86407,01706,85306,9950


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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