Döviz kurları

Döviz kurları18 Ocak 2019 Cuma 17:07
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3740
|5,3750
|5,3560
|5,3570
|Avro
|6,1350
|6,1360
|6,1050
|6,1060
|Sterlin
|6,9250
|6,9600
|6,9100
|6,9450
|İsviçre Frangı
|5,3990
|5,4270
|5,3740
|5,4010
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3600
|5,4200
|5,3300
|5,3900
|Avro
|6,0950
|6,1650
|6,0750
|6,1450
|Sterlin
|6,8640
|7,0170
|6,8530
|6,9950
YORUM YAZ