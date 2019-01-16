Döviz kurları

Döviz kurları16 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4430
|5,4440
|5,3620
|5,3630
|Avro
|6,2260
|6,2270
|6,1160
|6,1170
|Sterlin
|6,9790
|7,0150
|6,8870
|6,9220
|İsviçre Frangı
|5,5160
|5,5440
|5,4160
|5,4440
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4150
|5,4750
|5,3400
|5,4000
|Avro
|6,1850
|6,2550
|6,0800
|6,1500
|Sterlin
|6,9080
|7,0550
|6,8030
|6,9660
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