Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4430 5,4440 5,3620 5,3630 Avro 6,2260 6,2270 6,1160 6,1170 Sterlin 6,9790 7,0150 6,8870 6,9220 İsviçre Frangı 5,5160 5,5440 5,4160 5,4440 ANKARA ABD Doları 5,4150 5,4750 5,3400 5,4000 Avro 6,1850 6,2550 6,0800 6,1500 Sterlin 6,9080 7,0550 6,8030 6,9660



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