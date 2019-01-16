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Döviz kurları

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,44305,44405,36205,3630
Avro6,22606,22706,11606,1170
Sterlin6,97907,01506,88706,9220
İsviçre Frangı5,51605,54405,41605,4440
ANKARA
ABD Doları5,41505,47505,34005,4000
Avro6,18506,25506,08006,1500
Sterlin6,90807,05506,80306,9660

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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