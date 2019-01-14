Döviz kurları

Döviz kurları14 Ocak 2019 Pazartesi 16:57
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4830
|5,4840
|5,4940
|5,4950
|Avro
|6,3180
|6,3190
|6,2950
|6,2960
|Sterlin
|6,9990
|7,0340
|7,0410
|7,0760
|İsviçre Frangı
|5,5590
|5,5870
|5,5790
|5,6070
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4450
|5,5050
|5,4700
|5,5300
|Avro
|6,2700
|6,3400
|6,2600
|6,3300
|Sterlin
|6,9080
|7,0820
|6,9900
|7,1430
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