Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4830 5,4840 5,4940 5,4950 Avro 6,3180 6,3190 6,2950 6,2960 Sterlin 6,9990 7,0340 7,0410 7,0760 İsviçre Frangı 5,5590 5,5870 5,5790 5,6070 ANKARA ABD Doları 5,4450 5,5050 5,4700 5,5300 Avro 6,2700 6,3400 6,2600 6,3300 Sterlin 6,9080 7,0820 6,9900 7,1430



