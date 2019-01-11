Döviz kurları

Döviz kurları11 Ocak 2019 Cuma 17:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4400
|5,4410
|5,4830
|5,4840
|Avro
|6,2650
|6,2660
|6,3180
|6,3190
|Sterlin
|6,9270
|6,9610
|6,9990
|7,0340
|İsviçre Frangı
|5,5400
|5,5690
|5,5590
|5,5870
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4100
|5,4700
|5,4450
|5,5050
|Avro
|6,2350
|6,3000
|6,2700
|6,3400
|Sterlin
|6,8450
|7,0070
|6,9080
|7,0820
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