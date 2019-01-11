Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4400 5,4410 5,4830 5,4840 Avro 6,2650 6,2660 6,3180 6,3190 Sterlin 6,9270 6,9610 6,9990 7,0340 İsviçre Frangı 5,5400 5,5690 5,5590 5,5870 ANKARA ABD Doları 5,4100 5,4700 5,4450 5,5050 Avro 6,2350 6,3000 6,2700 6,3400 Sterlin 6,8450 7,0070 6,9080 7,0820