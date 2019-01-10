Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5040 5,5050 5,4400 5,4410 Avro 6,3140 6,3150 6,2650 6,2660 Sterlin 6,9900 7,0240 6,9270 6,9610 İsviçre Frangı 5,6100 5,6380 5,5400 5,5690 ANKARA ABD Doları 5,4750 5,5350 5,4100 5,4700 Avro 6,2600 6,3450 6,2350 6,3000 Sterlin 6,8990 7,0620 6,8450 7,0070