Döviz kurları

Döviz kurları10 Ocak 2019 Perşembe 17:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5040
|5,5050
|5,4400
|5,4410
|Avro
|6,3140
|6,3150
|6,2650
|6,2660
|Sterlin
|6,9900
|7,0240
|6,9270
|6,9610
|İsviçre Frangı
|5,6100
|5,6380
|5,5400
|5,5690
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4750
|5,5350
|5,4100
|5,4700
|Avro
|6,2600
|6,3450
|6,2350
|6,3000
|Sterlin
|6,8990
|7,0620
|6,8450
|7,0070
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