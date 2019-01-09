Döviz kurları

Döviz kurları09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4940
|5,4950
|5,5040
|5,5050
|Avro
|6,2770
|6,2780
|6,3140
|6,3150
|Sterlin
|6,9740
|7,0090
|6,9900
|7,0240
|İsviçre Frangı
|5,5720
|5,6000
|5,6100
|5,6380
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4400
|5,5000
|5,4750
|5,5350
|Avro
|6,2200
|6,2900
|6,2600
|6,3450
|Sterlin
|6,8920
|7,0550
|6,8990
|7,0620
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