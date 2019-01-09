0553 313 94 23

Döviz kurları

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,49405,49505,50405,5050
Avro6,27706,27806,31406,3150
Sterlin6,97407,00906,99007,0240
İsviçre Frangı5,57205,60005,61005,6380
ANKARA
ABD Doları5,44005,50005,47505,5350
Avro6,22006,29006,26006,3450
Sterlin6,89207,05506,89907,0620

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran AB ile güvenlik iş birliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor
    1. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    2. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    3. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    4. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    5. Kenevir nedir?
    6. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    7. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    8. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    9. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    10. Joseph Pulitzer kimdir?
    11. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    12. HDP ilçe belediye başkan adayları 2019..
    13. Ruh ve Beden Sağlığı Hedefinize..
    14. Reyhanlı'da korkutan görüntü! Dere..
    15. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e..
    16. Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması
    17. Marmaris'ten Erciş'e kışlık giysi ve..
    18. HDP Mardin ilçe belediye başkan..
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. Tottenham-Chelsea İngiltere Lig Kupası..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar