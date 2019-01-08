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Döviz kurları

08 Ocak 2019 Salı 16:57
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,36005,36105,49405,4950
Avro6,13906,14006,27706,2780
Sterlin6,82706,86206,97407,0090
İsviçre Frangı5,45605,48305,57205,6000
ANKARA
ABD Doları5,33005,39005,44005,5000
Avro6,09006,16006,22006,2900
Sterlin6,75206,89206,89207,0550


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:57
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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