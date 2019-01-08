Döviz kurları

Döviz kurları08 Ocak 2019 Salı 16:57
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3600
|5,3610
|5,4940
|5,4950
|Avro
|6,1390
|6,1400
|6,2770
|6,2780
|Sterlin
|6,8270
|6,8620
|6,9740
|7,0090
|İsviçre Frangı
|5,4560
|5,4830
|5,5720
|5,6000
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3300
|5,3900
|5,4400
|5,5000
|Avro
|6,0900
|6,1600
|6,2200
|6,2900
|Sterlin
|6,7520
|6,8920
|6,8920
|7,0550
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