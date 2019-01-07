Döviz kurları

Döviz kurları07 Ocak 2019 Pazartesi 17:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,4150
|5,4160
|5,3600
|5,3610
|Avro
|6,1580
|6,1590
|6,1390
|6,1400
|Sterlin
|6,8250
|6,8580
|6,8270
|6,8620
|İsviçre Frangı
|5,4560
|5,4840
|5,4560
|5,4830
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3850
|5,4450
|5,3300
|5,3900
|Avro
|6,1150
|6,1850
|6,0900
|6,1600
|Sterlin
|6,7590
|6,9090
|6,7520
|6,8920
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