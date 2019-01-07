Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4150 5,4160 5,3600 5,3610 Avro 6,1580 6,1590 6,1390 6,1400 Sterlin 6,8250 6,8580 6,8270 6,8620 İsviçre Frangı 5,4560 5,4840 5,4560 5,4830 ANKARA ABD Doları 5,3850 5,4450 5,3300 5,3900 Avro 6,1150 6,1850 6,0900 6,1600 Sterlin 6,7590 6,9090 6,7520 6,8920