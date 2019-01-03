Döviz kurları

Döviz kurları03 Ocak 2019 Perşembe 17:14
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3820
|5,3830
|5,5020
|5,5040
|Avro
|6,1210
|6,1220
|6,2480
|6,2500
|Sterlin
|6,7650
|6,7990
|6,8910
|6,9250
|İsviçre Frangı
|5,4290
|5,4560
|5,5360
|5,5640
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3450
|5,4050
|5,4500
|5,5100
|Avro
|6,0800
|6,1500
|6,1900
|6,2600
|Sterlin
|6,6960
|6,8560
|6,7830
|6,9320
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