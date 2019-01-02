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Döviz kurları

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,29105,29205,38205,3830
Avro6,05406,05506,12106,1220
Sterlin6,74706,78106,76506,7990
İsviçre Frangı5,35805,38505,42905,4560
ANKARA
ABD Doları5,25005,31005,34505,4050
Avro6,01006,08006,08006,1500
Sterlin6,68206,85406,69606,8560



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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