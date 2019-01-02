Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2910 5,2920 5,3820 5,3830 Avro 6,0540 6,0550 6,1210 6,1220 Sterlin 6,7470 6,7810 6,7650 6,7990 İsviçre Frangı 5,3580 5,3850 5,4290 5,4560 ANKARA ABD Doları 5,2500 5,3100 5,3450 5,4050 Avro 6,0100 6,0800 6,0800 6,1500 Sterlin 6,6820 6,8540 6,6960 6,8560





