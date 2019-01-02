Döviz kurları

Döviz kurları02 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2910
|5,2920
|5,3820
|5,3830
|Avro
|6,0540
|6,0550
|6,1210
|6,1220
|Sterlin
|6,7470
|6,7810
|6,7650
|6,7990
|İsviçre Frangı
|5,3580
|5,3850
|5,4290
|5,4560
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2500
|5,3100
|5,3450
|5,4050
|Avro
|6,0100
|6,0800
|6,0800
|6,1500
|Sterlin
|6,6820
|6,8540
|6,6960
|6,8560
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