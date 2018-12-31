Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2710 5,2720 5,2910 5,2920 Avro 6,0480 6,0490 6,0540 6,0550 Sterlin 6,6730 6,7060 6,7470 6,7810 İsviçre Frangı 5,3690 5,3960 5,3580 5,3850 ANKARA ABD Doları 5,2400 5,3000 5,2500 5,3100 Avro 6,0000 6,0700 6,0100 6,0800 Sterlin 6,5870 6,7350 6,6820 6,8540