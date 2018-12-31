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Döviz kurları

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,27105,27205,29105,2920
Avro6,04806,04906,05406,0550
Sterlin6,67306,70606,74706,7810
İsviçre Frangı5,36905,39605,35805,3850
ANKARA
ABD Doları5,24005,30005,25005,3100
Avro6,00006,07006,01006,0800
Sterlin6,58706,73506,68206,8540

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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