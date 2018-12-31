Döviz kurları

Döviz kurları31 Aralık 2018 Pazartesi 17:16
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2710
|5,2720
|5,2910
|5,2920
|Avro
|6,0480
|6,0490
|6,0540
|6,0550
|Sterlin
|6,6730
|6,7060
|6,7470
|6,7810
|İsviçre Frangı
|5,3690
|5,3960
|5,3580
|5,3850
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2400
|5,3000
|5,2500
|5,3100
|Avro
|6,0000
|6,0700
|6,0100
|6,0800
|Sterlin
|6,5870
|6,7350
|6,6820
|6,8540
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