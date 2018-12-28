Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2850 5,2860 5,2710 5,2720 Avro 6,0310 6,0320 6,0480 6,0490 Sterlin 6,6440 6,6970 6,6730 6,7060 İsviçre Frangı 5,3230 5,3590 5,3690 5,3960 ANKARA ABD Doları 5,2600 5,3100 5,2400 5,3000 Avro 5,9850 6,0450 6,0000 6,0700 Sterlin 6,6040 6,7530 6,5870 6,7350