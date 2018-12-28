Döviz kurları

Döviz kurları28 Aralık 2018 Cuma 17:43
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2850
|5,2860
|5,2710
|5,2720
|Avro
|6,0310
|6,0320
|6,0480
|6,0490
|Sterlin
|6,6440
|6,6970
|6,6730
|6,7060
|İsviçre Frangı
|5,3230
|5,3590
|5,3690
|5,3960
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2600
|5,3100
|5,2400
|5,3000
|Avro
|5,9850
|6,0450
|6,0000
|6,0700
|Sterlin
|6,6040
|6,7530
|6,5870
|6,7350
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