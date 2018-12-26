Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2910 5,2920 5,2830 5,2840 Avro 6,0450 6,0460 6,0180 6,0190 Sterlin 6,6910 6,7250 6,6800 6,7130 İsviçre Frangı 5,3450 5,3720 5,3140 5,3410 ANKARA ABD Doları 5,2700 5,3200 5,2600 5,3100 Avro 5,9850 6,0550 5,9800 6,0400 Sterlin 6,6400 6,8000 6,6310 6,7630