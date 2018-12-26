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Döviz kurları

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,29105,29205,28305,2840
Avro6,04506,04606,01806,0190
Sterlin6,69106,72506,68006,7130
İsviçre Frangı5,34505,37205,31405,3410
ANKARA
ABD Doları5,27005,32005,26005,3100
Avro5,98506,05505,98006,0400
Sterlin6,64006,80006,63106,7630

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:03
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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