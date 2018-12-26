Döviz kurları

Döviz kurları26 Aralık 2018 Çarşamba 17:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2910
|5,2920
|5,2830
|5,2840
|Avro
|6,0450
|6,0460
|6,0180
|6,0190
|Sterlin
|6,6910
|6,7250
|6,6800
|6,7130
|İsviçre Frangı
|5,3450
|5,3720
|5,3140
|5,3410
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2700
|5,3200
|5,2600
|5,3100
|Avro
|5,9850
|6,0550
|5,9800
|6,0400
|Sterlin
|6,6400
|6,8000
|6,6310
|6,7630
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