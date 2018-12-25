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Döviz kurları

25 Aralık 2018 Salı 17:04
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,29405,29505,29105,2920
Avro6,05106,05206,04506,0460
Sterlin6,69506,72906,69106,7250
İsviçre Frangı5,32605,35305,34505,3720
ANKARA
ABD Doları5,26005,32005,27005,3200
Avro5,99006,06005,98506,0550
Sterlin5,25705,36306,64006,8000

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:04
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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