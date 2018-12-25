Döviz kurları

Döviz kurları25 Aralık 2018 Salı 17:04
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2940
|5,2950
|5,2910
|5,2920
|Avro
|6,0510
|6,0520
|6,0450
|6,0460
|Sterlin
|6,6950
|6,7290
|6,6910
|6,7250
|İsviçre Frangı
|5,3260
|5,3530
|5,3450
|5,3720
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2600
|5,3200
|5,2700
|5,3200
|Avro
|5,9900
|6,0600
|5,9850
|6,0550
|Sterlin
|5,2570
|5,3630
|6,6400
|6,8000
YORUM YAZ