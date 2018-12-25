Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2940 5,2950 5,2910 5,2920 Avro 6,0510 6,0520 6,0450 6,0460 Sterlin 6,6950 6,7290 6,6910 6,7250 İsviçre Frangı 5,3260 5,3530 5,3450 5,3720 ANKARA ABD Doları 5,2600 5,3200 5,2700 5,3200 Avro 5,9900 6,0600 5,9850 6,0550 Sterlin 5,2570 5,3630 6,6400 6,8000