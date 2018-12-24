Döviz kurları

Döviz kurları24 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3000
|5,3010
|5,2940
|5,2950
|Avro
|6,0620
|6,0630
|6,0510
|6,0520
|Sterlin
|6,6800
|6,7140
|6,6950
|6,7290
|İsviçre Frangı
|5,3250
|5,3520
|5,3260
|5,3530
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2650
|5,3250
|5,2600
|5,3200
|Avro
|6,0000
|6,0700
|5,9900
|6,0600
|Sterlin
|6,6080
|6,7680
|5,2570
|5,3630
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