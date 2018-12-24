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Döviz kurları

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,30005,30105,29405,2950
Avro6,06206,06306,05106,0520
Sterlin6,68006,71406,69506,7290
İsviçre Frangı5,32505,35205,32605,3530
ANKARA
ABD Doları5,26505,32505,26005,3200
Avro6,00006,07005,99006,0600
Sterlin6,60806,76805,25705,3630

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
  1. Dolar
  2. Döviz kurları

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