Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABDDoları 5,2600 5,2610 5,1610 5,1620 Avro 5,9350 5,9360 5,8820 5,8830 Sterlin 6,6930 6,7270 6,5680 6,6050 İsviçreFrangı 5,2430 5,2690 5,1670 5,1970 ANKARA ABDDoları 5,2200 5,2700 5,1300 5,1800 Avro 5,8850 5,9450 5,8400 5,9000 Sterlin 6,6360 6,7750 6,4940 6,6420