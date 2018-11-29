Döviz kurları

Döviz kurları29 Kasım 2018 Perşembe 17:01
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABDDoları
|5,2600
|5,2610
|5,1610
|5,1620
|Avro
|5,9350
|5,9360
|5,8820
|5,8830
|Sterlin
|6,6930
|6,7270
|6,5680
|6,6050
|İsviçreFrangı
|5,2430
|5,2690
|5,1670
|5,1970
|ANKARA
|ABDDoları
|5,2200
|5,2700
|5,1300
|5,1800
|Avro
|5,8850
|5,9450
|5,8400
|5,9000
|Sterlin
|6,6360
|6,7750
|6,4940
|6,6420
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