Döviz kurları

Döviz kurları26 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2790
|5,2800
|5,2380
|5,2390
|Avro
|5,9950
|5,9960
|5,9540
|5,9550
|Sterlin
|6,7510
|6,7850
|6,7090
|6,7430
|İsviçre Frangı
|5,2810
|5,3070
|5,2340
|5,2550
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2500
|5,3000
|5,2050
|5,2550
|Avro
|5,9550
|6,0150
|5,9150
|5,9750
|Sterlin
|6,6820
|6,8270
|6,6250
|6,7870
YORUM YAZ