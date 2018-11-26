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Döviz kurları

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,27905,28005,23805,2390
Avro5,99505,99605,95405,9550
Sterlin6,75106,78506,70906,7430
İsviçre Frangı5,28105,30705,23405,2550
ANKARA
ABD Doları5,25005,30005,20505,2550
Avro5,95506,01505,91505,9750
Sterlin6,68206,82706,62506,7870

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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