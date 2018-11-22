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Döviz kurları

22 Kasım 2018 Perşembe 17:22
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,31705,31805,29405,2950
Avro6,06606,06706,04806,0490
Sterlin6,78306,81706,79706,8310
İsviçre Frangı5,33605,36305,30405,3300
ANKARA
ABD Doları5,29505,34505,27505,3250
Avro6,03506,09506,00506,0650
Sterlin6,75006,90006,71306,8900

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:22
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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