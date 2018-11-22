Döviz kurları

Döviz kurları22 Kasım 2018 Perşembe 17:22
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3170
|5,3180
|5,2940
|5,2950
|Avro
|6,0660
|6,0670
|6,0480
|6,0490
|Sterlin
|6,7830
|6,8170
|6,7970
|6,8310
|İsviçre Frangı
|5,3360
|5,3630
|5,3040
|5,3300
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2950
|5,3450
|5,2750
|5,3250
|Avro
|6,0350
|6,0950
|6,0050
|6,0650
|Sterlin
|6,7500
|6,9000
|6,7130
|6,8900
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