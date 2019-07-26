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Douglas'ın Beşiktaş'a transferi

- Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu bu akşam İstanbul'a gelip, yarın sağlık kontrolünden geçecek

26 Temmuz 2019 Cuma 11:55
Douglas'ın Beşiktaş'a transferi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos bu akşam İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı.

Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:55
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