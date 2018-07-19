Douglas Pereira dos Santos kimdir? Douglas Sivasspor'la mı anlaştı?
2017-2018 Süper Lig sezonunu 46 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor, yeni sezona bomba transferlerle başlamak istiyor. Sivasspor, Barcelona'nın genç oyuncusu Douglas Pereira dos Santos ile transfer konusunda anlaştı.Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı. Peki Douglas Pereira dos Santos kimdir?19 Temmuz 2018 Perşembe 11:16
2017-2018 Süper Lig sezonunu 46 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor, yeni sezona bomba transferlerle başlamak istiyor. Sivasspor, Barcelona'nın genç oyuncusu Douglas Pereira dos Santos ile transfer konusunda anlaştı.Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı. Peki Douglas Pereira dos Santos kimdir?
Douglas Pereira dos Santos, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen savunma oyuncusu. Doğum tarihi: 6 Ağustos 1990 (27 yıl yaşında), Monte Alegre de Goiás, Goiás, Brezilya
Boy: 1,71 m
Kilo: 67 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2008
Şu andaki takımı: FC Barcelona (Defans)
YORUM YAZ