Douglas Pereira dos Santos kimdir? Douglas Sivasspor'la kaç yıllığına anlaştı?
2017-2018 Süper Lig sezonunu 46 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor, yeni sezona bomba transferlerle başlamak istiyor. Sivasspor, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Douglas Pereira dos Santos ile transfer konusunda anlaştı. Peki Douglas Pereira dos Santos kimdir?25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52
2017-2018 Süper Lig sezonunu 46 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor, yeni sezona bomba transferlerle başlamak istiyor. Sivasspor, Barcelona'nın genç oyuncusu Douglas Pereira dos Santos ile transfer konusunda anlaştı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un anlaşmaya vardığı Barcelona'lı Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandı. Peki Douglas Pereira dos Santos kimdir?
Douglas Pereira dos Santos, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen savunma oyuncusu. Doğum tarihi: 6 Ağustos 1990 (27 yıl yaşında), Monte Alegre de Goiás, Goiás, Brezilya
Boy: 1,71 m
Kilo: 67 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2008
Şu andaki takımı: FC Barcelona (Defans)
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