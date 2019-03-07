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Dostluk ve Barış Parkı tescillendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı önündeki yer Dostluk ve Barış Parkı olarak tescillendi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:54
Dostluk ve Barış Parkı tescillendi

Antalya’nın Kaş ilçesinde oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı önündeki yer,Dostluk ve Barış Parkı olarak tescillendi.

 

Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı, Kaş-Antalya D- 400 karayolunun Bayındır Mahallesi kavşağındaki 23 dekarlık alanda geçtiğimiz yıl kuruldu. Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı’na servi, defne, zakkum, akasya ve hatmi çiçeğinden oluşan 500 fidan dikimi yapıldı.

 

Birinci Dünya Savaşı’nda Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin Ben My Chree uçak gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının (Burdurlu Halil İbrahim Çavuş ve Ankara Nallıhanlı Durmuş Çavuş)anısına oluşturulan Mustafa Ertuğrul Aker Hatıra Ormanı önündeki yer, Karayolları 13. Bölge MüdürlüğünceDostluk ve Barış Parkı olarak tescillendi.

 

Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) proje koordinatörü Özer Satılmış Özgüç yaptığı yazılı açıklamada, “Söz konusu yeri, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Dostluk ve Barış Parkı olarak tescilledi.Bu konuda yardımcı olanlara, Karayolları 13. Bölge Müdürü başta olmak üzere emeği geçen ve destek veren personele çok teşekkür ederiz. Sıra otobüs durağı ve anıtta.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:54
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