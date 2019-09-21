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Başkan Erdoğan ile Abe, Tokyo’da imza atacak! Dostluk ticaretle pekişecek

Japonya ile Türkiye arasında devam eden STA müzakerelerinde sona yaklaşılırken, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ay başında yapacağı Japonya ziyaretinde imzalanması bekleniyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
Başkan Erdoğan ile Abe, Tokyo’da imza atacak! Dostluk ticaretle pekişecek

 Akit  Ekonomi 

Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerde, ay sonunda neticeye bağlanacak serbest ticaret anlaşması (STA) ile yeni bir sayfa açılacak.

ABD ve Çin’den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Japonya ile Türkiye arasında devam eden STA müzakerelerinde sona yaklaşılıyor. Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ay başında yapacağı Japonya ziyaretinde imzalanması bekleniyor. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya’nın 2018’de 750 milyar dolarlık ithalat yaptığını belirterek, “Odaklanılması halinde Japonya getirisi yüksek bir pazar imkânı sunuyor” mesajını verdi.

Japonya ile ticari alanda uzun vadeli strateji oluşturulması için girişimlerde bulunan Türkiye, ay sonunda bu ülkeyi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile atacağı STA imzasıyla, Uzakdoğu pazarında yeni avantajların kapısını aralamış olacak.

Getirisi yüksek pazar

Japonya’ya olan ihracatımızın geçen yıl 500 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ’’Son dönemde en çok orkinos, zeytinyağı, kuru üzüm, çinko cevheri ile otomotiv yan sanayi ürünlerinde ihracat artışı oldu. Dikkati çeken bir diğer husus, tarım ürünleri toplam ihracatımızda yaklaşık yüzde 10 paya sahip iken, Japonya’ya ihracatımızda yüzde 35’den fazla yer tutuyor. 2018 yılı itibariyle Japonya’dan ithalatımız yüzde 3.7 azalarak 4.1 milyar dolar civarına yaklaştı. Türkiye’deki toplam doğrudan yabancı yatırımları ise 2.6 milyar dolara ulaşmıştı. 224 Japon firmasının Türkiye’de yatırım ve faaliyeti mevcut. Öte yandan, Japonya 2018 yılında yaklaşık 750 milyar dolar ithalat yaptı. Bu durumu göz önünde bulundurarak, uzun vadeli strateji oluşturulması ve odaklanılması halinde Japonya getirisi yüksek bir pazar imkânı sunuyor’’ dedi.

Yeni fırsatların kapısı aralanıyor

Güçlü dostluk bağlarına dayanan iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin, 2013 yılında ‘stratejik ortaklık’ düzeyine yükseltildiğine dikkat çeken Mercan, ’’Sayın Cumhurbaşkanımızın ekim ayında yapılacak İmparator Naruhito’nun taç giyme törenine katılmak üzere bu yıl bir kez daha Japonya’yı ziyaret etmesi öngörülüyor. STA müzakerelerinde 17. tur görüşmeleri 30 Eylül-4 Ekim 2019 tarihlerinde Tokyo’da yapılacak. Gerek Türk gerekse Japon tarafı müzakerelerin bir an önce tamamlanması ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Japon Başbakanı Sayın Abe’nin bir araya geldiği ilk fırsatta duyurulması hedefleniyor’’ bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:47
  1. Japonya
  2. Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkiler
  3. serbest ticaret anlaşması (STA)
  4. ABD
  5. Çin
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Japonya ziyareti
  8. Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
  9. Japonya Başbakanı Şinzo Abe
  10. Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
  11. stratejik ortaklık
  12. İmparator Naruhito

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