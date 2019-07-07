Dostluk Koşusu’na bebekleriyle katıldılar

Bursa Masterler Atletizm Kulübü’nün geleneksel olarak düzenlediği 9 kilometrelik ‘Dostluk Koşusu’na Türkiye’den ve yurt dışından 500’e yakın sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan koşuda, bebekleriyle koşuya katılan aile dikkat çekti.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi’nde geleneksek olarak düzenlenen Dostluk Koşusu’nun 14’üncüsü gerçekleşti. Yarışmada Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından atletler birinci olabilmek için ter döktü. Gencinden yaşlısına herkesin dostluk içerisinde koştuğu 9 kilometrelik parkurda en çok dikkat çeken bebekleriyle koşuya katılan aile oldu.

Dostluğu ve sporu insanlara kazandırmak için 13 yıldan beri bu koşuyu düzenlediklerini belirten Bursa Masterler Atletizm Kulübü Başkan Yardımcı Enver Koç, "Bu yıl koşuya 500’e yakın sporcu katıldı. Geçtiğimiz seneler bu kadar yoğun olmuyordu. Her sene giderek artıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinin haricinde yurt dışından da sporcular buraya geldi. Sporun önemini biraz olsun insanlara aktarabiliyorsan ne mutlu bize" diye konuştu.

Uzun yıllardır koştuklarını belirten Emin Bayraktar, "Çocuğumuz olduktan sonra onunla koşmaya başladık. İlk zamanlarında onu sırtımızda taşıyorduk. Şimdi bebek arabasıyla yarışlara katılıyoruz. Farklı iller görüyoruz. Bu şekilde ailelere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Televizyon karşısından kalkıp buralara gelirlerse daha mutlu olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Kızları Melek ile birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Ayşe Bayraktar ise, "Anne için biraz zor olsa da onunla keyifli vakit geçiriyoruz. Onu da şimdiden spora alıştırıyoruz. Bütün aileleri spora davet ediyoruz" şeklinde konuştu.