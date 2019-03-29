Dostlar Divanı’ndan Dündar’a destek

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Dostlar Divanı’ndan, AK Parti’nin Bursa Osmangazi İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’a destek açıklaması geldi. Divan Başkanı gazeteci yazar Sami Özey, Dündar’ı ziyaret ederek, destek vereceklerini bildirdi. Belediyeciliğin ciddi bir iş olduğunu belirten Özey, AK Parti adayı Dündar’ın ipi göğüsleyeceğini kaydetti. Başkan Dündar da, “İki dönemdir yaptığımız hizmetler önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Hakk’a hizmet olarak anladığımız halka hizmet bizim şiarımız. Biz aziz milletimizin her zaman emrindeyiz” ifadelerini kullandı. Özey de desteklerinin Dündar’dan yana olduğunu belirterek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.