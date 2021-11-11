Dostlar alışverişte görsün! Kapitalist sömürgeci firma Coca-Cola'dan 50 bin fidan!

Kapitalist sömürgeci Coca-Cola'nın Türkiye şubesi 'sürdürülebilirlik yaklaşımı' adı altında Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ege Orman Vakfı'na 50 bin fidan bağışında bulundu. Ağaç bağışlamak yerine kurucuları arasında olduğu oyunun ve düzenin yok olması halinde zaten doğa ve insan sağlığına en büyük iyiliği yapmış olacak olan firma, fidanları dikim törenini 23 Kasım'da Ege Orman Vakfı yetkilileri ve şirket gönüllülerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.