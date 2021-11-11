Dostlar alışverişte görsün! Kapitalist sömürgeci firma Coca-Cola'dan 50 bin fidan!
Tüm dünyada içeriğindeki maddeler sayesinde bağımlılık yaparak insanların sağlığıyla oynayan ve sermayesi/projeleriyle orta ve düşük sınıf ülkeleri sömüren The Coca-Cola Company adlı şirket, türevleri gibi 'cici' gözükmek için toplumsal projeler geliştiriyor ya da yer alıyor. Bahsi geçen kapitalist şirket sözüm ona duyarlılık kasarak Türkiye'de 50 bin fidan dikecek-miş!
Kapitalist sömürgeci Coca-Cola'nın Türkiye şubesi 'sürdürülebilirlik yaklaşımı' adı altında Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ege Orman Vakfı'na 50 bin fidan bağışında bulundu. Ağaç bağışlamak yerine kurucuları arasında olduğu oyunun ve düzenin yok olması halinde zaten doğa ve insan sağlığına en büyük iyiliği yapmış olacak olan firma, fidanları dikim törenini 23 Kasım'da Ege Orman Vakfı yetkilileri ve şirket gönüllülerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.