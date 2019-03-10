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Dosta Doğru Programı Çankırı’da yapıldı

Çankırı Belediyesi tarafından ünlü ilahiyatçı Prof.

10 Mart 2019 Pazar 06:41
Dosta Doğru Programı Çankırı’da yapıldı

Çankırı Belediyesi tarafından ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun katıldığı Dosta Doğru Programı gerçekleştirildi.


Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen Dosta Doğru programı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan programa çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşması yapan Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Kandillerimizin karanlıklar içerisinde acı çeken coğrafyamıza, alemi İslam’a barış getirmesini selam ve eman getirmesini yüce Rabb’imizden niyaz ediyorum. Bugün de Müslümanlar olarak çok zor günler geçiriyoruz. Her Müslümanın kalbini sıkıştığı bir dönemdeyiz.İnşiraha en çok ihtiyacımızın olduğu bir zamandayız. Sırtımızdaki ağır yüklerdenkurtularak huzura kavuşmanın ihtiyacı içerisindeyiz. Öyleyle geliniz bu uğurda azimle samimiyetle gayret edelim" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "1071’de Muş’tan Malazgirt’e giren dedemiz Alparslan ve Emir Karatekin tarafından fethedilerek Cemallettin Ferruh ve bir çok atabeyler tarafından bir taraftan şehrin inşasıyla uğraşılırken bir taraftan da insanların gönüllerini imar eden Ahmet Yesevi’nin Hacı Muradı Veli’nin torunları sizlerle mübarek ayların başlangıcı olan Regaib Gecesi münasebetiyle belediye başkanlığımızcatertip edilen bu anlamlı günde birlikte olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İşte bu ruhve mana Abdulhamit döneminden bugüne 2. Abdulhamit Han’dan bugünün Abdulhamit Han’ı olan Recep Tayyip Erdoğan’a intikal etmiş veonun temsilliyetinde bu kutlu dava hedefine doğru ilerlemekte" ifadelerine yer verdi.


Yapılan konuşmalar sonrasında Mahmut Şevket Bayram tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi. Programın devamında ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından Hz. Peygamber ve Ehli Beyti’nin hayatından kesitler anlatıldı.


Programa Çankırı AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Müftüsü Bürhan Keleş, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilidi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 06:41
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