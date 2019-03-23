Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar ek yatırım!

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiyi değerlendiren Katar Finans Merkezi CEO’su Yousuf Mohamed Al-Jaida, Türkiye’ye yapılan yatırımların 20 milyar doları aştığını ve bunun yanında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, 2018 Ağustos ayı itibariyle 15 milyar dolar ek yatırım yaptığını belirtti.

15 milyar dolar ek yatırım

Katar ve Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik değerlerin her geçen yıl güçlendiğini söyleyen Yousuf Mohamed Al-Jaida, “2018 yılında, iki ülke arasındaki ticaret, ortalama olarak 2 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 5 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. İki ülke arasında sadece ticaret yok, Katar’ın Türkiye’de yatırımları var. Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının değeri 20 milyar doları aşmış durumda. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2018 Ağustos ayı itibariyle 15 milyar dolar ek yatırım yaptı. Bu önemli rakamlar iki ülke arasındaki onlarca yıldır oluşan güveni yansıtıyor” ifadesini kullandı.

"Türklerin Katar'ı ortak olarak görmelerini istiyoruz"

Türk firmaları Katar’da önemli bir rol oynadığına da değinen Yousuf Mohamed Al-Jaida, “Katar’da yaklaşık 205 Türk firması var. 167 Türk firmanın ise Katarlı firmalarla ortaklıkları mevcut. 2020 World Cup hazırlıklarımızda Türk firmalarının da katkısı oluyor. Katar ekonomisi Orta Doğu’da sürekli büyüyen bir ekonomi. Katar, küresel finansal güven sektöründe Arap ülkeleri arasında 1’inci dünyada ise 7’inci sırada. Tüm bunlar Katar’ın istikrar ve dayanıklılığını gösteriyor. Katar, uluslararası yatırımcılar için cazibesini koruyor. Hedefimiz istihdam yaratmak ve doğrudan yabancı yatırımları artırmak. Katar yatırımcılar için çok avantajlı, yabancı yatırımcılar, firmalarının mülkiyetinden yüzde yüz yararlanabiliyor. Tüm kurlarla ticaret yapma imkanı var. Ayrıca, 17 ülkeyle yapılan ticaretlerde çifte vergilendirme uygulanmıyor. Türk yatırımcıların Katar’ı sadece stratejik bir konum olarak değil, ortak olarak görmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA