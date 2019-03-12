Katar'dan Türkiye'ye 100 adet Altay tankı siparişi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi meyvelerini de veriyor. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları yurt içindeki kaynaklardan karşılanırken, ihracat da her geçen gün artıyor.

100 Altay tankı için imzalar atıldı

İyi ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye'nin askeri birliğinin de bulunduğu Katar, Altay tankı için sipariş verdi.

Katar ile Türkiye arasında 100 adet Altay tankı alımı için imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Katar'a ilk etapta 40 adet tank teslim edilecek.