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Katar'dan Türkiye'ye 100 adet Altay tankı siparişi

Yerli üretim olan Altay tankından almak için dost ülke Katar'la imzalar atıldı. Anlaşmaya göre Katar, Türkiye'den 100 adet Altay tankı alacak.

12 Mart 2019 Salı 09:21
Katar'dan Türkiye'ye 100 adet Altay tankı siparişi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi meyvelerini de veriyor. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları yurt içindeki kaynaklardan karşılanırken, ihracat da her geçen gün artıyor.

100 Altay tankı için imzalar atıldı

İyi ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye'nin askeri birliğinin de bulunduğu Katar, Altay tankı için sipariş verdi.

Katar ile Türkiye arasında 100 adet Altay tankı alımı için imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Katar'a ilk etapta 40 adet tank teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:21
  1. Katar
  2. 100 adet Altay tankı siparişi verdi
  3. türkiye
  4. altay
  5. tank

YORUM YAZ

  • önce vatanönce vatan43 dk önce
    samancılar daha düşmedimi buraya
  • AbdullahAbdullah47 dk önce
    Paletleri bedava verildi herhalde?
  • AkiAki53 dk önce
    Adamlar tank fabrikanın yarı ortağı kendi ürününü kendi yapıyor
  • hkhk54 dk önce
    hahahaha... etti de... tank yok ortada.. koç'tan alıp BMC ethem'e verdi reyiz işi.. o da eline yüzüne bulaştırdı.. yok ortada tank mank.. seçim için sallama haber yapmayın.
  • samisami56 dk önce
    Neden alsın ki fabrikayı adamlara satmadımı bu hükümet,kendi malına paramı verecek birde enteresan.

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