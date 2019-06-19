0553 313 94 23

‘Dost’ ateşine adli soruşturma

Adıyaman’da 3 askerin ‘dost ateşi’ ile kazaen vurularak şehit olması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1’i astsubay, 6’sı güvenlik korucusu 7 kişi adli mercilere sevk edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:17
‘Dost’ ateşine adli soruşturma

Adıyaman’da 3 askerin ‘dost ateşi’ ile kazaen vurularak şehit olması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1’i astsubay, 6’sı güvenlik korucusu 7 kişi adli mercilere sevk edildi.


Adıyaman’da 16 Ağustos 2018 tarihinde Kuyucak Köyü bölgesinde terör örgütü ile sağlanan sıcak temas sonrasında yaralı bir askeri çatışma bölgesinden uzaklaştırmak isteyen sivil jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ateş açılmış ve 3 asker şehit olmuştu. Olayın yaşanmasının ardından Adıyaman Valiliği, “Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur” şeklinde açıklamada bulunmuştu.


İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturmanın yanında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında astsubay M.T., ile birlikte güvenlik korucuları R.K., M.E., E.A., K.D., H.D., N.P., S.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra adli makamlara sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon’un Araklı ilçesindeki sel
    1. Trabzon’un Araklı ilçesindeki sel
    2. Kamyonla çarpışan hafif ticari araç..
    3. İş yerinden hırsızlık yapan karı koca..
    4. Ağrı’da Roma dönemine ait 150 sikke..
    5. Kardelenler plastik kapak topluyor..
    6. Diyarbakır’da trafik kazaları..
    7. Aydemir, Beykoz’da Dadaşlara seslendi
    8. Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
    9. Aydın Müftüsü Aksu’dan Rektör..
    10. "Erkeklerde sertleşme bozukluğu kalp..
    11. Lüleburgaz’da yaz spor okulları..
    12. Camilere engelli rampası
    13. Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak..
    14. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    15. Bisiklet tutkunlarından Dilimli..
    16. Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim..
    17. Didim’deki 2. el pazarı belediye..
    18. Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    19. Serbest piyasada döviz fiyatları
    20. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    21. Didim’de turizmciler kokteylde bir..
    22. Kanser tedavisi gören Nurhayat için..
    23. ‘Dost’ ateşine adli soruşturma
    24. (Özel) 105 milyon liraya satılık ada
    25. (Özel) Akademik yumurtalar satışa..
    26. (Özel) Su altında kalan tarım..
    27. Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma..
    28. 80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi..
    29. (Özel) Çocukların süs havuzunda..
    30. İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz