Döşemealtında sürücülere yaya bilinci verildi

Döşemealtı ilçesinde öğrenciler tarafından sürücülere “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganı ile bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda Döşemealtı Atatürk Caddesi Yeniköy İlkokulu önü ışıksız yaya geçidinde, Yeniköy İlkokulu öğrencileri ile birlikte yoldan geçen sürücülere yaya güvenliği hakkında bilgilendirmeler yaparak farkındalık oluşturuldu.

Döşemealtı İlçe Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Şükrü Güzelgün, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kasapoğlu’nun dakatıldığı etkinlikte öğrenciler ellerinde yaya güvenliği ile ilgili dövizlerle "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Uyulan Her Kural Bizi Hayata Bağlar”, “Araçlar Dursun, Yayalar Geçsin” sloganlarıyla Döşemealtı İlçe Kaymakamı ve Trafik Polisleriyle birlikte yaya geçidinde araçları durdurarak, artık yaya ve okul geçitlerinde yavaşlayıp ilk geçiş hakkını yayalara vermelerini isteyerek broşürler dağıttı.