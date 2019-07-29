Döşemealtı’nda stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Döşemealtı Belediyesi tarafından, 2019 yılı yaz sezonunda belediye birimlerinde staj gören öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli İş Güvenliği uzmanları Nuri Avcı ve Derya Akın, üniversite ve lise eğitimi alan ve belediye birimlerinde yaz dönemi stajlarını sürdüren öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdi. Belediye Meclis Toplantı salonunda düzenlenen İş sağlığı ve Güvenliği eğitiminde, öğrencilere staj yerlerinde karşılaşabilecekleri iş riskleri, meslek hastalıkları ve koruma yolları hakkında da bilgiler verilirken, iş kazalarının önlenmesi için yapmaları gerekenler anlatıldı.

İş Güvenliği uzmanı Derya Akın stajyer öğrencilere İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebileceğini belirterek, “İş kazalarının yüzde 50’si kolaylıkla önlenebilecek kazalar, diğer yüzde 48’i ise sistemli bir çalışma ile önlenebilir kazalar” dedi.

İş sağlığı ve Güvenliği eğitiminde,mevzuatlar, kanun, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgilerin yanı sıra genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konuları öğrencilere anlatıldı.