Döşemealtı’nda 28 kontrolsüz kavşak kapatılıyor

Döşemealtı Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararına istinaden Atatürk Caddesi’nin Hacı Kozak Caddesi’nden Karain Caddesi ’ne kadar bölümündeki kontrolsüz kavşak ve dönüşler kapatılıyor. 7 kilometrelik güzergahta 28 kavşak kapatılırken, trafik ışıkları dahil 12 dönüş alanı açık kalacak.

Döşemealtı Belediyesi, olası kazaların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararına istinaden önemli bir adım attı. Döşemealtı Belediyesi’nin sorumluluğundaki Atatürk Caddesi’nin Hacı Kozak Caddesi’nden Karain Caddesi ’ne kadar olan bölümündeki kontrolsüz kavşak ve dönüşlerde çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, orta refüjleri ayıran birbirine yakın büyüklü küçüklü kavşak ve dönüş alanlarını olası can ve mal kayıplarını önlemek için kapatmaya başladı. 7 Kilometrelik güzergahta 28 kavşak kapatılacak. Trafik ışıkları dahil 12 dönüş alanı açık kalacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, refüjleri birbirinden ayıran yola bordür taşı döşüyor. Güzergahta çalışmalar sürerken, kapatılan bölümler Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çimlendirilip, ağaçlandırılacak.