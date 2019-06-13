Döşemealtı’na yaz bakımı

Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesi ve sıcakların iyiden iyiye etkisini göstermesiyle birlikte ilçede bulunan, park-bahçe, yeşil alan, orta refüj okul ve cami bahçelerinde bakım onarım, çim biçme, ağaç budama ve kent mobilyalarının onarımı işlemlerine hız verdi.

Belediye Başkanı Turgay Genç’in göreve gelmesiyle birlikte ilçede adeta park ve yeşil alan seferberliği başlatılırken son 5 yıl içerisinde 56 yeni modern park ve 200 bin metrekarenin üzerinde yeni yeşil alan kazandırıldı. Yeni park ve yeşil alanlarla birlikte 123 park ve toplam 632 bin 638 metrekare yeşil alana sahip olan Döşemealtı’nda ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bulunan tüm okul bahçelerinde inceleme yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç budama, zararlı otların temizliği, çim biçme, kent mobilyalarının bakım onarım ve tamirini yapıyor. Okul ve kamu kurumlarından gelen talepleri öncelikli olarak görerek bakımlarını yapan ekipler ayrıca cadde ve yol kenarları, orta refüjlerde yeşillendirme, budama ve bakım ile günlük rutin sulama işlerini sürdürüyor.

İlçenin yeşil dokusunu koruyarak kent estetiğini zenginleştiren Döşemealtı Belediyesi ekipleri okullar başta olmak üzere cami ve diğer kamu kurumlarında bakım ve onarım çalışmalarının yıl boyu süreceğini açıkladı.