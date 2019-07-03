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Döşemealtı yaz kursları marka olacak

Döşemealtı Kaymakamlığı, Döşemealtı Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği yaz kursları törenle açıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
Döşemealtı yaz kursları marka olacak

Döşemealtı Kaymakamlığı, Döşemealtı Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği yaz kursları törenle açıldı.


Toplam 18 branşta açılan yaz kursları için Döşemealtı Kapalı Spor Salonunda açılış töreni ve malzeme dağıtımı yapıldı. 2018-2019 Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda Döşemealtı Kaymakamlığı öncülüğünde çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sportif ve kültürel aktivitelerle değerlendirmeleri için açılan yaz kursları büyük bir katılımla start aldı.



18 branşta eğitim


7-14 Yaş grubundaki çocuk ve gençler;Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol,Halter, Güreş, Tekvando, Judo, Badminton, Halk oyunları, Tiyatro, Satranç, Gitar, Bağlama, Keman, Bilgisayar, Yabancı dil ve Kuran-ı Kerim olmak üzere 18 branşta2 ay boyunca eğitim alacak.



2 bin 887 kişi yaz kursunda


Döşemealtı Yaz Kurslarında en fazla ilgi Kültürel aktivitelerde Kuran-ı Kerim, Sportif aktivitelerde ise futbol branşına oldu. 2 bin 293 çocuk Kur’an-ı Kerim kurslarına kayıt yaptırırken 594 çocuk ve genç diğer spor ve kültürel faaliyetlere kayıt oldu. Döşemealtı’nda bu yıl toplam 2 bin 887 kişiye yaz kursu verilecek.



Forma ve şapka dağıtıldı


Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ramazan Bahşi, Döşemealtı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Karsavurdan ile birlikte kursiyerlere Döşemealtı Belediyesi tarafından yaptırılan forma ve şapkaları dağıttı. Bahşi, “Çocuklarımızın spor ve kültürel aktiviteler ile yaz tatillerini daha eğlenceli hale getirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için bu yılda büyük bir katılımla yaz kurslarımızı açtık. Kurslarımızı her yıl daha büyük katılımla devam ettireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
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