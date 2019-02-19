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Döşemealtı Belediyesi işverenle iş arayanı buluşturuyor

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Hizmet Noktası iş arayanların umudu oldu.

19 Şubat 2019 Salı 09:32
Döşemealtı Belediyesi işverenle iş arayanı buluşturuyor

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan İşkur Hizmet Noktası iş arayanların umudu oldu.


Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde kurulan İşkur Hizmet Noktası, yoğun başvuru almaya devam ediyor. Her gün onlarca kişinin başvuru yaptığı İşkur Hizmet Noktası görevlilerine, ilçede kısa bir süre önce faaliyete geçen bir restorana 40 personel alımı yapılacağı bildirildi. İş arayanlar, sosyal medya, anons ve SMS yoluyla bilgilendirilerek, ilgili firmayla iş görüşmesi için Döşemealtı Belediyesi’ne davet edildi.


Toplamda yaklaşık 200 kişinin katıldığı iş görüşmesinde firma yetkilileri, çalışma saatleri, ücretler, çalışma koşullarının yanı sıra firma hakkında bilgiler verip, iş arayanların sorularını cevapladı. Bilgilendirmenin ardından firma yetkilileri, başvuru evraklarını aldı.Firmanın aradığı pozisyona uygun kişilerle ön görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin sonunda firmanın aradığı pozisyonlara uygun kişilerden işe başlamak üzere evrakları talep edildi.


Firma yetkilileri, "Antalya’da ilk kez Döşemealtı’nda hizmete açtığımız restoranımıza farklı pozisyonlar için personel ihtiyacı doğdu. Döşemealtı Belediyesi İşkur Hizmet Noktası ile hazırladığımız program çerçevesinde iş arayanlarla Döşemealtı Belediyesi’nde bir araya geldik. Şartları uyan personellerden işe başlamak üzere evraklarını istedik. Döşemealtı Belediyesi’ne ve Başkan Turgay Genç’e desteği için teşekkür ederiz" dedi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise, "Yoğun iş talepleri üzerine İşkur Hizmet Noktamızı oluşturduk. Ofis sayesinde iş arayan ile işvereni buluşturuyoruz.Dolayısıyla işveren ihtiyacı olan işçiye ulaşırken, iş arayan vatandaşlarımız da iş sahibi olabiliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:32
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