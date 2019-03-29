Beşiktaş Dorukhan için net rakamı belirledi

Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gidecek Beşiktaş'ta yönetim 'satılmayacak futbolcu yoktur' fikrini savunuyor. Öyle ki, siyah-beyazlı yönetim takımdaki en değerli oyuncu olarak da genç Dorukhan Toköz'ü belirledi. Hatta Genoa'nın yaptığı 6 milyon euroluk teklif yönetim tarafından masaya getirildi ancak, rakamın düşük olması nedeniyle İtalyan ekibine olumsuz yanıt verildi.

Dorukhan 12 milyon euro

Beşiktaş yönetimi, 22 yaşındaki Dorukhan için 12 milyon euronun altında bir rakama görüşme yapılmaması kararı aldı. Dorukhan'ın ardından Vida için alt limit 10 milyon euro, Güven için 8 milyon euro, Oğuzhan ve Lens için 5 milyon euro, Medel ve Caner için 4 milyon euro, Larin ve Q7 için 3 milyon euro, Mirin içinse 2 milyon euro olarak belirlendi. Yönetim, gelen bu önerilere ise hemen yanıt vermeyecek ve teklifleri yeni gelecek hocayla da paylaşacak.