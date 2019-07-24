"Doru" ve "Karatay", Kahramanmaraşlı çocuklarla Çocukların televizyonda severek izledikleri ‘sevimli kahramanlar’ Doru ve Karatay, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin minik ziyaretçileriylebuluştu.

Çocukların televizyonda severek izledikleri ‘sevimli kahramanlar’ Doru ve Karatay, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin minik ziyaretçileriylebuluştu.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve heyecanlı serüvenleriyle minikleri kendine hayran bırakan Doru ve Karatay, eğlenceli maceralarına Piazza’da devam ettiler.

Piazza’nın minik ziyaretçilerinin heyecanla izlediği Doru ve Karatay’ın gösterilerine her yaş grubundan ziyaretçiler de ilgi gösterdi.

Özel dekorasyonlu sahnede, eğitici ve öğretici içerikli oyunlar sergileyen Doru ve Karatay, Piazza’nın minik ziyaretçilerine hem eğlenceli anlar yaşattı hem de hayatlarına ışık tutacak bilgiler verdi. Sevimli kahramanlar, iki gün boyunca çocuklara unutamayacakları tatil anıları yaşattı.

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