Dörtyol’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan dolu caddeleri beyaza bürüdü.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde aniden yağan dolu caddeleri beyaza bürüdü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yaklaşık 10 dakika kadar süren dolu yağışı caddeleri, araçların üzerini beyaza bürürken hayatı olumsuz etkiledi. Mesai çıkışı evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken yağıştan korunmak için alışveriş merkezlerine sığındı. Çocuklar ise caddelerde biriken dolu tanelerini toplayarak oyun oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.