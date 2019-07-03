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Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!

Beşiktaş'a yarım sezon kiraladığı ancak sezon bitince kulübüne geri dönen Kagawa'dan iyi haber geldi. Borussia Dortmund'un 2020 yılında sözleşmesi bitecek oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü Shinji Kagawa ile ilgili siyah-beyazlıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda yarım sezon kiralık oynadıktan sonra bonservisinin ait olduğu Borussia Dortmund'a geri dönen Japon futbolcunun Alman kulübüyle de yolları ayrıldı.

Abdullah Avcı istedi harekat başladı

Milliyet'te yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle yeniden Beşiktaş'a kazandırılması için çalışmalara başlanan Kagawa, Borussia Dortmund'un bugün başlayan sezon öncesi çalışmalarına katılmadı. Hazırlık kampının kadrosuna alınmadığı ortaya çıkan deneyimli futbolcuya, transfer için görüşmeler yapması için izin verildiği öğrenildi.

Sözleşmesi 2020'de bitiyor

Borussia Dortmund'da yeni sezon futbolcuların giyeceği formalar ve numaraları da belirlenirken, Shinji Kagawa için herhangi bir numaranın ayrılmadığı bildirildi. Bu durumun, futbolcunun takımdan ayrılığının kesinleştiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Kagawa'nın Dortmund ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:06
  1. İngiltere
  2. Beşiktaş
  3. İtalya
  4. Japon
  5. Abdullah Avcı
  6. Milliyet
  7. Schalke
  8. Arabistan
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  10. Shinji Kagawa
  11. Kagawa
  12. Borussia Dortmund

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